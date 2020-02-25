بإسناد مدفعي تركي.. الفصائل تقترب من سراقب وتسيطر على مناطق جديدة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تقدما جديدا للفصائل المقاتلة والجهادية على حساب قوات النظام في المحاور الغربية لمدينة سراقب، حيث سيطرت على قرية جوباس وتقدمت باتجاه جسر سراقب الواقع على طريق “m4″، كما قصفت المدفعية التركية تمركزات قوات النظام في المنطقة ذاتها.

وكانت الفصائل سيطرت على قرى “سان” كما تمكنت من استعادة السيطرة على قرية معارة عليا الواقعة شمال غرب مدينة سراقب، بعد أن تمكنت يوم أمس من السيطرة على بلدة النيرب الواقعة على طريق m4.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من القتلى في صفوف عناصر الفصائل والمجموعات الجهادية خلال المعارك الدائرة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط بلدة النيرب شرق إدلب، إذ قضى 6 عناصر من الجبهة الوطنية، و4 من المجموعات الجهادية، في حين وثق المرصد السوري مقتل 10عناصر من قوات النظام خلال المعارك ذاتها.