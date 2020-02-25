خلال اليوم الثلاثاء.. مئات الضربات الجوية والبرية تقتل نحو 20 مدني وتصيب العشرات بجراح

طائرات النظام الحربية ترتكب مجزرة بقصفها لمعرة مصرين وتقتل 10 مدنيين أكثر من نصفهم أطفال

25 فبراير,2020
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استشهدت مواطنة وطفلها ومواطنة أخرى جراء غارة من طائرات النظام الحربية على بلدة بنش. 
وارتفع عدد الشهداء المدنيين جراء غارات من طائرات النظام الحربية على مدينة معرة مصرين إلى 10، بينهم 6 أطفال.
وبذلك، يرتفع إلى 19 تعداد الشهداء المدنيين الذين قضوا اليوم في محافظة إدلب، وهم:  4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، ومواطنين اثنين جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية لمدينة إدلب، و10 مواطنين بينهم 6 أطفال جراء غارة من طائرة حربية تابعة للنظام استهدفت مدينة معرة مصرين.
كما استشهدت مواطنة وامرأة وطفلها جراء غارات طائرات النظام الحربية على بلدة بنش، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.

كما ارتفع عدد الغارات الجوية التي نفذتها طائرات النظام والروس اليوم إلى أكثر من 180 غارة استهدفت خلالها مناطق في كل من مدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية ومعرة مصرين وبنش بريف إدلب، في حين ارتفع إلى 400 على الأقل تعداد القذائف الصاروخية والمدفعية التي أطلقتها قوات النظام على المناطق أنفة الذكر خلال اليوم.

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