المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل 9 عناصر من قوات النظام السوري بقصف تركي في شمال غرب سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 9 عناصر من قوات النظام في شمال غرب سوريا، في يوم دامٍ سجّل سقوط أربعة وتسعين قتيلاً في صفوف طرفي القتال الدائر في محافظة إدلب بين قوات النظام من جهة والفصائل المسلّحة المناهضة المدعومة من تركيا من جهة أخرى.

وأوضح المرصد أن أربعة عناصر من قوات النظام قُتلوا قرب بلدة النيرب، فيما قُتل خمسةٌ آخرون قرب مدينة سراقب.

وقال المرصد السوري إن الفصائل سيطرت على النيرب بريف إدلب بدعم تركي مدفعي، لافتا إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها بدأت هجوما بريا جديدا شرق إدلب، تزامنا مع قصف صاروخي تركي مكثف، مشيرا إلى سقوط 48 قتيلا من قوات الأسد والفصائل.

وقال المرصد السوري إن الفصائل المسلحة أطلقت عدة صواريخ أرض-أرض على مواقع في ريف اللاذقية ومحيط مطار حميميم

المصدر:صحيفة البدع