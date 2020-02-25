قوات النظام تسيطر على “كفرنبل”.. وترفع عدد مناطق سيطرتها إلى 19 في أقل من 48 ساعة

تواصل قوات النظام والمسلحين الموالين لها قضم المناطق في ريف إدلب الجنوبي، بعد تمهيد بري وجوي، حيث تمكنت برفقة المسلحين الموالين لها من السيطرة على بلدة كفرنبل وقرية بسقلا وبلدة حاس، وسط قصف بري وجوي مكثف.

وبذلك، تكون قوات النظام سيطرت على 19 قرية وبلدة في أقل من 48 ساعة، وهي: جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 85، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي ومناطق واقعة غرب مدينة سراقب في ريف إدلب، ومحور كبانة بريف اللاذقية.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 105، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية ومدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية ومعرة مصرين وبنش بريف إدلب.