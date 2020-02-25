 90 شهيدا وجريحا في قصف للمرافق الحيوية والسكنية.. ونحو 200 ضربة جوية تستهدف منطقة “بوتين-أردوغان”

25 فبراير,2020
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 استهدفت مدفعية قوات النظام والطائرات الحربية التابعة لها مدرسة الظاهر بيبرس ومدرسة البراعم ومدرسة العز بن عبد السلام ومدرسة ثانوية الحرية ومدرسة خالد شعار وروضتي المناهل والبراعم ومشفى غسيل الكلى ومخبز آلي في مدينة إدلب، ومدرسة تأوي نازحين في معرة مصرين، ومبنى سكني في مدينة بنش.
على صعيد متصل، ارتفع إلى 20 تعداد الشهداء المدنيين الذين قضوا اليوم في محافظة إدلب، وهم:  4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، ومواطنين اثنين جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية لمدينة إدلب، و10 مواطنين بينهم 6 أطفال وامرأة جراء غارة من طائرة حربية تابعة للنظام استهدفت مدينة معرة مصرين.
واستشهدت مواطنة وامرأة وطفليها جراء غارات طائرات النظام الحربية على بلدة بنش، كما تسببت تلك الغارات بإصابة نحو 70 مواطنا، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.
وارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 90، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي ومناطق واقعة غرب مدينة سراقب في ريف إدلب، ومحور كبانة بريف اللاذقية.
كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام  الحربية إلى 105، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية ومدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية ومعرة مصرين وبنش بريف إدلب.

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