“قسد” تداهم قرية وتعتقل 30 مواطنا جلهم من النازحين في ظل الفوضى والانفلات الأمني في ريف دير الزور

25 فبراير,2020
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اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 30 مواطنا في قرية الرز بريف دير الزور، من بين المعتقلين 5 شبان ورجل مسن من أبناء قرية الرز، فيما البقية نازحين إلى القرية من مناطق مجاورة، كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق رصاص طائش أثناء المداهمات.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة “قسد” منزلٍ يتوارى فيه عناصر من التنظيم في بلدة الجرزي الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، حيث وقعت اشتباكات بين عناصر “قسد” والتنظيم.
على صعيد متصل، رصد المرصد السوري حملة مداهمات نفذتها قوات سوريا الديمقراطية تنفذها بلدة الشحيل شرق دير الزور منذ فجر الاثنين 24 فبراير/شباط.

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