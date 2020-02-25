استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. خلايا “تنظيم الدولة” تستهدف بالرصاص سيارة مدنية في ريف دير الزور

أطلق ملثمان يستقلان دراجة نارية الرصاص على سيارة أثناء مرورها في قرية “الطكيحي” في ريف دير الزور، ما أدى إلى إصابة سيدة وطفل ومواطن، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن المستهدف يعمل في استثمار آبار النفط لدى “قسد” وهو مقرب منها، كما أنه متهم بالإبلاغ عن أمني في تنظيم “الدولة الإسلامية” الذي قتلته “قسد” قبل أيام خلال عملية أمنية.

وتأتي هذه العملية بعد حملة أمنية شنتها “قسد” في قرية الزر بريف ديرالزور الشرقي، حيث اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 30 مواطنا في قرية الرز بريف دير الزور، من بين المعتقلين 5 شبان ورجل مسن من أبناء قرية الرز، فيما البقية نازحين إلى القرية من مناطق مجاورة، كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق رصاص طائش أثناء المداهمات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة “قسد” منزلٍ يتوارى فيه عناصر من التنظيم في بلدة الجرزي الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، حيث وقعت اشتباكات بين عناصر “قسد” والتنظيم.