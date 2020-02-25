جرحى مدنيون في قصف للقوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

26 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا من القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بينه وأقيبة ودير جمال وصوغانكة في ناحية شيراوا، وقرية ساموقة بريف الشهباء في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
 كان “المرصد السوري” رصد اليوم، استهداف القوات التركية مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مطار منغ وقريتي مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.
وقصفت “القوات التركية” في 24 فبراير/شباط، قريتي برج القاس والكلوتية في ناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بينهم طفل.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 فبراير,2020

قوات النظام تتقدم باتجاه “شحشبو”.. وترفع عدد مناطق سيطرتها إلى 24 في 48 ساعة.. وأكثر من 300 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

25 فبراير,2020

استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. خلايا “تنظيم الدولة” تستهدف بالرصاص سيارة مدنية في ريف دير الزور

25 فبراير,2020

“قسد” تداهم قرية وتعتقل 30 مواطنا جلهم من النازحين في ظل الفوضى والانفلات الأمني في ريف دير الزور

25 فبراير,2020

استمرار مسلسل الاغتيالات في درعا.. وارتفاع ضحايا الانفلات الأمني إلى 20 منذ حزيران 