جرحى مدنيون في قصف للقوات التركية على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا من القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بينه وأقيبة ودير جمال وصوغانكة في ناحية شيراوا، وقرية ساموقة بريف الشهباء في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

كان “المرصد السوري” رصد اليوم، استهداف القوات التركية مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مطار منغ وقريتي مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وقصفت “القوات التركية” في 24 فبراير/شباط، قريتي برج القاس والكلوتية في ناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بينهم طفل.