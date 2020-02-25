قوات النظام تتقدم باتجاه “شحشبو”.. وترفع عدد مناطق سيطرتها إلى 24 في 48 ساعة.. وأكثر من 300 ضربة جوية تستهدف “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، تقدمات جديدة لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة حزارين، كما يجري التقدم باتجاه محور جبل شحشبو، في حين سيطرة قوات النظام على قرى كورة وسحاب وديرسنبل وترملا، بعد معارك عنيفة مع الفصائل المقاتلة والجهادية.

على صعيد متصل، لا تزال الفصائل محتفظة بنقاطها بالقرب من بلدة النيرب غرب مدينة سراقب وسط اشتباكات متواصلة وقصف بري وجوي مكثف.

وبذلك، تكون قوات النظام سيطرت على 24 قرية وبلدة في 48 ساعة، وهي: جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا في ريف إدلب الجنوبي.

على صعيد متصل، ارتفع عدد غارات الطائرات الحربية الروسية إلى 165، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية وريف إدلب الجنوبي ومناطق واقعة غرب مدينة سراقب في ريف إدلب، ومحور كبانة بريف اللاذقية، وقرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 147، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية ومدينة إدلب ومحيطها ومدينة سرمين وبلدات النيرب وقميناس والمسطومة ومطار تفتناز العسكري ومصيبين ومعارة عليا ومناطق جبل الزاوية ومعرة مصرين وبنش بريف إدلب، وجبل شحشبو بريف حماة الشمالي.