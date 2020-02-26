بعد أن هجرتهم قبل عامين.. القوات التركية تقتل عائلة عفرينية بقصف صاروخي على ناحية شيراوا

26 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد رجل وزوجته وطفلتهما من مهجري عفرين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة على قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية، وذلك بعد انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المتهدم جراء القصف التركي، فيما كان المرصد السوري رصد قبل ساعات، قصفا مدفعيا من القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بينه وأقيبة ودير جمال وصوغانكة في ناحية شيراوا، وقرية ساموقة بريف الشهباء في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.

وكان المرصد السوري رصد يوم أمس أيضاً، استهداف القوات التركية مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مطار منغ وقريتي مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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