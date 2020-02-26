بعد استشهاد وإصابة نحو 100 مدني خلال يوم أمس.. 3 شهداء في قصف جوي روسي على قرية بريف إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار القصف الجوي من قبل طائرات روسية على مناطق متفرقة في جبل الزاوية وجبل شحشبو بريفي إدلب وحماة، حيث استشهد 3 مدنيين بينهم مواطنة جراء غارات جوية روسية على قرية أرنبة جنوب مدينة إدلب، كما تواصل قوات النظام قصفها الصاروخي المكثف على كل من البارة وكنصفرة والفطيرة وكفرعويد ومحيطهم بالإضافة لأماكن أخرى في جبل شحشبو، فيما 20 مدنياً بالقصف الجوي والبري على إدلب خلال يوم أمس الثلاثاء، وهم: 4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، ومواطنين اثنين جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية لمدينة إدلب، و10 مواطنين بينهم 6 أطفال وامرأة جراء غارة من طائرة حربية تابعة للنظام استهدفت مدينة معرة مصرين.

واستشهدت مواطنة وامرأة وطفليها جراء غارات طائرات النظام الحربية على بلدة بنش، كما تسببت تلك الضربات بإصابة نحو 78 مواطنا، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة.