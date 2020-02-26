قوات النظام تواصل تقدمها في إدلب وحماة وتسيطر على 30 بلدة وقرية خلال أقل من 60 ساعة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات على محاور واقعة بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل مدعمة بقوات تركية من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، وذلك في استمرار الهجوم المضاد للأخيرة في محاولة منه لاستعادة السيطرة على معارة عليا وسان شمال غرب مدينة سراقب، بعد أن كان خسرتها لصالح الفصائل والأتراك يوم أمس، على صعيد متصل قتل 5 مقاتلين من الفصائل جراء قصف جوي روسي استهدف آلية لهم في منطقة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي، في حين تمكنت قوات النظام من تحقيق مزيد من التقدمات في إطار عمليتها العسكرية ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي والمناطق المحيطة بها في الريف الحموي، حيث بسطت سيطرتها على 6 قرى جديدة هناك، لترتفع تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ 60 ساعة الفائتة إلى 30 بلدة وقرية، وهي: (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة.)

وبذلك يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في إدلب وحماة منذ بدء العملية العسكرية في الـ 24 من الشهر الفائت إلى 132، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وسراقب وآفس ومعارة النعسان وجبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة) و8 قرى وتلال ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بالإضافة لكورة وسحاب ودير سنبل شمال غرب حماة.