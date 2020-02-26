قوات النظام تستهدف رتل عسكري تركي في جبل الزاوية وتتسبب باحتراق آلية على الأقل

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته قوات النظام على طريق البارة – كنصفرة بجبل الزاوية، مستهدفة خلاله رتل عسكري تابع للقوات التركية، الأمر الذي أدى لاحتراق آلية تركية على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، على صعيد متصل شنت طائرات حربية روسية غارات مكثفة على أماكن كنصفرة وأطراف النيرب ومعارة عليا وقميناس وبنش وسرمين وأماكن أخرى في جبل الزاوية وجبل شحشبو، كما نفذت طائرات النظام الحربية غارات على بنش وجوزف وقرى بجبل شحشبو وجبل الزاوية، في حين علم المرصد السوري أن قوات النظام فرضت سيطرتها على كل من الفطيرة وملاجة جنوب إدلب والصهرية بجبل شحشبو في ريف حماة، لترتفع تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ 60 ساعة الفائتة إلى 33 بلدة وقرية، وهي: (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة)

وبذلك يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في إدلب وحماة منذ بدء العملية العسكرية في الـ 24 من الشهر الفائت إلى 135، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وأنقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة والكتيبة المهجورة والبليصة والواسطة وكويرس وتل الآغر والمشيرفة وطويل الحليب والراقم وجديدة الخطرة، وباريسا والحمامات وتل السلطان وأم شرشوح والخشاخيش وتل إبراهيم وجبل الطويل والشيخ إدريس وبجعاص والريان وتل الرمان ومسعدة ورأس العين وشوحة وكفرعميم وتل ريحان، والرصافة واسلامين وأبو الخشة وتل الطوقان وجلاس والشيخ منصور والدويرة وسراقب وآفس ومعارة النعسان وجبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة وفطيرة وملاجة) و8 قرى وتلال ومواقع أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بالإضافة لكورة وسحاب ودير سنبل والصهرية شمال غرب حماة.