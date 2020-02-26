إصابة شخص جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة قطنا بريف العاصمة دمشق

26 فبراير,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هزّ انفجار متوسط الشدة منطقة قطنا في ريف دمشق، ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في المنطقة، ما أدى لإصابة شخص على الأقل بجراح. وأشار “المرصد السوري” في 17 فبراير / شباط، إلى أن عبوة ناسفة موضوعة أسفل سيارة تابعة لعناصر من “الحرس الجمهوري” انفجرت أثناء قيام العناصر بتشغيلها قرب أحد المقرات العسكرية التابعة لهم على الطريق الواصل بين مدينة سقبا وبلدة حزة، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصر من قوات النظام وجرح اثنين آخرين واحتراق السيارة بشكل كامل، عقب ذلك انتشرت قوات من “الأمن العسكري” في محيط مكان الانفجار وقامت بإغلاق بعض الطرق الفرعية ومداهمة بعض المنازل في محيط مكان الانفجار.

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