في تصاعد هو الأكبر منذ السيطرة الكاملة عليها قبل نحو عامين.. 6 انفجارات تضرب العاصمة دمشق خلال 15 يوماً.. وتسفر عن مقتل وجرح 20 شخص غالبيتهم من “قوات النظام والمخابرات التابعة لها”

شهدت العاصمة دمشق خلال شهر فبراير/شباط الجاري تصاعداً غير مسبوق في الفلتان الأمني منذ السيطرة الكاملة لـ “النظام السوري” على دمشق، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 6 تفجيرات استهدفت العاصمة السورية دمشق خلال الفترة الممتدة منذ الـ 7 من شهر فبراير الجاري وحتى الـ 25 من الشهر ذاته، وتسببت التفجيرات التي جرت جميعها بعبوات ناسفة استهدفت آليات وسيارات، بمقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجراح متفاوتة.

ففي السابع من الشهر انفجرت عبوة ناسفة في شارع خالد بن الوليد، تسببت بمقتل اثنين من قوات النظام، وفي العاشر من الشهر ذاته قتل أحد استخبارات النظام السوري بعد استهداف سيارته بعبوة ناسفة قرب صالة الجلاء في حي المزة، فيما جرى التفجير الثالث بتاريخ الـ 18 من الشهر الجاري عبر انفجار عبوة ناسفة بسيارة شخص لا يزال مجهول الهوية في حي باب مصلى الأمر الذي أدى لمقتله، بينما جرى الانفجار الرابع في منطقة المرجة وسط العاصمة دمشق عبر عبوة ناسفة استهدفت سيارة عسكرية تسببت بسقوط جرحى وذلك بتاريخ الـ 20 من الشهر الجاري، أما الانفجارين الخامس والسادس فكانا يوم أمس الـ 25 من شباط الجاري، أحدهما بمنطقة البراكمة وتسبب بمقتل شخص وسقوط جرحى، والآخر عند نفق ساحة الأمويين وأسفر عن جرحى.