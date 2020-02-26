بوساطة روسية.. القوات التركية تسمح لآليات الهلال والصليب الأحمر بالتوجه نحو محطة آبار المياه في علوك

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجول عربتين روسيتين في الريف الجنوبي لمنطقة الدرباسية بريف الحسكة، قبل أن تتوجه العربتين إلى حاجز تابع للقوات التركية والفصائل الموالية لها على بعد نحو 1 كلم من منطقة الأسدية شمالي أبو رأسين، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الروس ذهبوا لهناك بغية إدخال آليات تابعة للهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر إلى قرية علوك التي تضم محطة آبار للمياه، وذلك بعد منعهم من قبل الأتراك المتواجدين بالمنطقة، قبل أن يتم السماح بعبورهم بوساطة روسية، ويأتي ذهاب الهلال الأحمر والصليب الأحمر إلى علوك بغية إصلاح الأعطال في المحطة هناك والتي تغذي مدينة الحسكة بمياه الشرب.

عدسة المرصد السوري من طريق الدرباسية – رأس العين (سري كانييه) ترصد عربتين روسيتين تجولتا بريف الدرباسية الجنوبي واتجهتا بعد ذلك إلى منطقة الأسدية