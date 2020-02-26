مدير "المرصد السوري": منذُ تصريح أردوغان في الـ 12 من الشهري الجاري، في حلب لوحدها سيطرت قوات النظام على (53) بلدة وقرية ومدينة

مدير "المرصد السوري": منذُ تصريح أردوغان في الـ 12 من الشهري الجاري بأن على نظام بشار الأسد مغادرة المناطق التي تقدم إليها في إدلب وحلب والعودة إلى ما بعد نقاط المراقبة التركية، في حلب لوحدها سيطرت قوات النظام على (53) بلدة وقرية ومدينة وللمرة الأولى منذُ عام 2011 أمنت مدينة حلب ومحيطها بشكل كامل، خلال الـ 60 ساعة الأخيرة سيطرت قوات النظام على نحو 34 منطقة استراتيجية في ريف إدلب الجنوبي، قوات النظام إذا ما استمرت خلال الساعات القادمة ستسيطر على كامل ريف إدلب الجنوبي، لماذا انتظر أردوغان لكي يُهجر نصف مليون سوري آخر من أجل التحرك وطرد قوات النظام وأنه سيعيد النازحين، ليل أمس قوات أردوغان استهدفت مُهجرين أكراد من عفرين في ريف حلب الشمالي وقتلت 3 مدنيين من عائلة واحدة "رجل وزوجته وطفلهما"، سوف نرى في الساعات القادمة ما ستؤول إليه الأمور، لماذا صمت أردوغان كل هذه الفترة؟؟.. هناك 2850 آلية تركية على الأقل ونحو 8000 آلاف جندي تركي دخلوا الأراضي السورية منذُ الـ 3 من الشهر الجاري بعد أن سيطر النظام على سراقب وتقدم في المنطقة، هذه الآليات التركية ماذا تفعل داخل الأراضي السورية؟؟ هل مطلوب منها احتلال قسم من الأراضي السورية، إذا ما كان أردوغان جاد بحماية المدنيين لماذا لم يقف منذُ بداية انطلاق العملية العسكرية للروس والنظام وتفاقمت بشكل كبير جداً وأدت لسيطرة النظام على مئات القُرى والبلدات والمدن في ريفي حلب وإدلب، اليوم جرى استهداف القوات التركية من قبل مدفعية النظام في جبل الزاوية وجرح جنود أتراك، أردوغان قد يدخل في إطار العمليات العسكرية في سوريا ولكن اعترف أنه بدون طائراته لن يستطيع التقدم في أي منطقة داخل الأراضي السورية و سيفقد المزيد من جنوده

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 26, 2020