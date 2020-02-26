منذ تصريح الرئيس التركي قبل 14 يوماً.. قوات النظام تسيطر بدعم روسي على 86 منطقة في حلب وإدلب وحماة.. 552 شخص استشهدوا وقتلوا وأكثر من 300 ألف مدني أجبروا على النزوح

على الرغم من اقتراب الشهر شباط/فبراير الجاري من نهايته وهو الموعد الذي حدده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كمهلة للنظام السوري للانسحاب من المناطق التي تقدمت قواته إليها في إدلب وحلب، إلا أن الأخيرة تواصل تقدماتها المتسارعة على قدم وساق بدعم روسي كامل، تصريحات الرئيس التركي الإعلامية والتي جاءت في الـ 12 من شهر شباط/فبراير الجاري، لم تتخطى حاجز الإعلام فعلى الأرض الواقع، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان سيطرة قوات النظام منذ التصريح وحتى اللحظة على أكثر من 53 بلدة وقرية بحلب بما في ذلك تأمينها لمدينة حلب بشكل كامل للمرة الأولى منذ العام 2011، وفي محافظة إدلب وحماة تمكنت قوات النظام من السيطرة على 33 بلدة وقرية خلال نحو 60 ساعة فقط، وجاءت عملية السيطرة بإسناد كبير من الطائرات الروسية.

ولم يتقصر الأمر عند ذلك الحد بل استمرت عمليات النزوح بشكل كبير بعد تصريحات أردوغان، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد بلغ تعداد النازحين منذ التصريح وحتى الآن، أكثر من 300 ألف نازح أجبروا على الخروج من مناطقهم في أرياف حلب وحماة وإدلب، وسط وضع إنساني كارثي يعايشونه بشكل يومي بالتزامن مع إغلاق تركيا لحدودهم في وجههم، كما وثق المرصد السوري خلال الفترة ذاتها استشهاد 75 مدنياً بينهم 21 طفل و10 مواطنات جراء القصف البري والقصف الجوي من قبل طائرات الروس والنظام، كذلك قتل خلال الفترة ذاتها جراء القصف والمعارك ما لا يقل عن 259 مقاتل بينهم 165 من المجموعات الجهادية بالإضافة لمقتل 218 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، فضلاً عن سقوط قتلى وجرحى أتراك باستهدافات جوية وبرية من قبل النظام والروس.