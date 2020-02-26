بدعم من القوات التركية ومدفعيتها.. الفصائل تواصل هجماتها شرق إدلب وتسيطر على قريتين جديدتين شمال غرب سراقب ونحو 3 كلم تفصلها عن المدينة

26 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تدور على محاور بريف إدلب الشرقي، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل مدعمة بالقوات التركية من جهة أخرى، وذلك في إطار استكمال الهجمات من قبل الأخير على مواقع الأول في محاولة منها للوصول إلى مدينة سراقب، كما تترافق الاشتباكات مع ضربات مدفعية مكثفة من قبل القوات التركية، وتمكنت الفصائل من السيطرة على قريتي الصالحية ومجيزر شمال غرب سراقب، وسط استمرار المعارك للسيطرة على جوباس وآفس، وبذلك فإن الفصائل باتت على مسافة نحو 3 كلم من المدينة.

على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي المكثف على ريفي حماة وإدلب، حيث ارتفع تعداد الغارات التي نفذتها طائرات النظام والروس الحربية إلى 128 على الأقل، استهدفت خلالها كل من بنش وسرمين وقميناس والنيرب والمسطومة وأريحا وجوزف وبلدات وقرى أخرى واقعة بجبل الزاوية وجبل شحشبو، فيما كان المرصد السوري وثق استشهاد 4 مدنيين بينهم مواطنة جراء قصف جوي روسي على قرية أرنبة جنوب مدينة إدلب.

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