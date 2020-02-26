50 قضوا أمس بينهم 13 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و37 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

ارتفع إلى 26 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

26 فبراير,2020
دقيقة واحدة

ففي محافظة إدلب استشهد 20 مدنياً، هم 10 مواطنين بينهم 6 أطفال وامرأة جراء غارة من طائرة حربية تابعة للنظام استهدفت مدينة معرة مصرين، و4 بينهم مُدرسين اثنين وطالبة ومُدرسة جراء القصف الصاروخي والقصف بصواريخ محملة بالقنابل العنقودية الذي طال عدة مدارس في مدينة إدلب، ومواطنين اثنين جراء غارات جوية من طائرات النظام الحربية على الأحياء السكنية لمدينة إدلب، وامرأة وطفليها ومواطنة أخرى جراء غارات طائرات النظام الحربية على بلدة بنش.

وفي محافظة حلب استشهد رجل وزوجته وطفلتهما من مهجري عفرين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة على قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية.

ومواطنة استشهدت برصاص حرس الحدود التركي أثناء محاولتها دخول الأراضي التركية من جهة خربة الجوز على الحدود السورية مع لواء إسكندرون في ريف مدينة جسر الشغور غرب إدلب.

كما اغتيل مواطن إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية في درعا البلد بمدينة درعا.

كذلك اغتيل مواطن آخر برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين بلدتي جلين وسحم الجولان بريف درعا الغربي.

فيما اغتال مجهولون بأسلحة رشاشة، متعاونين اثنين مع قوات “الأمن العسكري” في بلدة المزيريب في الريف الغربي أيضا.

أيضاً قتل متعاون مع قوات النظام في منطقة الشياح في درعا البلد برصاص مجهولين.

في حين سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في منطقة البراكمة وسط العاصمة دمشق، تبين أنه ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة لا يعلم هوية سائقها فيما إذا ما كان مدني أم عسكري، مما أدى لمقتل السائق.

بينما قتل 10 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل والجهاديين بريفي حماة وإدلب

في حين قضى وقتل 10 مقاتلين (6 من الفصائل و4 من الجهاديين) جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام في حماة وإدلب

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