بإسناد مدفعي تركي.. الفصائل تسيطر على قرية وتقطع ناريا طريق دمشق-حلب الدولي بالقرب من سراقب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الهجوم العنيف للفصائل المقاتلة والجهادية وبإسناد من المدفعية التركية، حيث تمكنت من السيطرة على قرية آفس الواقعة شمال غرب مدينة سراقب، بعد معارك عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها.

وبذلك تكون الفصائل قطعت ناريا طريق دمشق-حلب الدولي من الجهة الشمالية الغربية لمدينة سراقب، وباتت على مسافة نحو 3 كلم تفصلها عنه.

كانت الفصائل تمكنت قبل ساعات من السيطرة على قريتي الصالحية ومجيزر شمال غرب سراقب.

على صعيد متصل، يتواصل القصف الجوي المكثف على ريفي حماة وإدلب، حيث ارتفع تعداد الغارات التي نفذتها الطائرات الروسية إلى 85، استهدفت خلالها مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب وجبل شحشبو.

وارتفع عدد الغارات من طائرات النظام الحربية إلى 50، استهدفت خلالها مناطق في ريف إدلب وحماة الشمالي.

كان المرصد السوري وثق استشهاد 4 مدنيين بينهم مواطنة جراء قصف جوي روسي على قرية أرنبة جنوب مدينة إدلب.