مقتل قيادي في “لواء ثوار إدلب” إثر الاشتباكات مع الفصائل الموالية لتركيا غرب منبج 

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل قيادي وإصابة آخرين في صفوف “قسد”، إثر عملية تسلل نفذها مقاتلوا “لواء ثوار إدلب”، صباح اليوم، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية “الكريدية” بالريف الغربي لمدينة منبج شرق حلب، فيما دارت اشتباكات عنيفة لساعات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، بلغ تعداد القتلى في صفوف قوات سوريا الديمقراطية والمجالس العسكرية وقوى الأمن الداخلي جراء قصف جوي وبري تركي واشتباكات مع القوات التركية والفصائل الموالية لها منذ بدء العملية العسكرية التركية عصر التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلى 446، فيما وثق “المرصد السوري” مقتل 30 عنصرا من قوات النظام وإصابة آخرين جراء استهداف صاروخي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على محاور شمال غرب منبج وشرق بلدة عين عيسى في مواقع انتشار قوات النظام. وبلغ تعداد قتلى الفصائل السورية الموالية لـ”أنقرة” وقتلى الخلايا الموالية لتركيا خلال استهدافات واشتباكات مع “قسد” خلال الفترة ذاتها إلى 377 من بينهم 21 من خلايا موالية لـ”أنقرة” قتلوا في اشتباكات مع “قسد”، بالإضافة إلى مقتل 11 جنود أتراك حتى الآن خلال الاشتباكات والاستهدافات وسط معلومات عن قتلى أتراك آخرين على الحدود.