في أقل من 72 ساعة.. قوات النظام تسيطر على 37 منطقة في ريف إدلب.. وتتقدم في جبل الزاوية وتشرف ناريا على سهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تقدما جديدا لقوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة على قريتي كفرموس وفليفل، بعد اشتباكات عنيفة مع الفصائل المقاتلة والجهادية، في حين تقدمت قوات النظام إلى قرية سفوهن وكفرعويد التي انسحبت منها الفصائل مساء اليوم، وبذلك تكون قوات النظام اقتربت من الإشراف على سهل الغاب من جبل الزاوية في قسمه الغربي.

على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات العنيفة على محاور بلدة كنصفرة في جبل الزاوية بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة والجهادية من جهة أخرى، حيث تمكنت الفصائل من صد عدة هجمات لقوات النظام، كما الحقت خسائر كبيرة في صفوف قوات النظام هناك.

وبذلك، يرتفع تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام في أقل من 72 ساعة الفائتة إلى 37 بلدة وقرية، وهي: (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكفرعويد).

كما يرتفع تعداد المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في إدلب وحماة منذ بدء العملية العسكرية في الـ 24 من الشهر الفائت إلى 138 قرية وبلدة.