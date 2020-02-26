بعد ساعات من استشهاد عائلة في ريف عفرين .. القوات التركية تجدد قصفها للمناطق السكنية شمال حلب

26 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القواعد التركية في شمال حلب، استهدف قريتي شوارغة وقلعة شوارغة ومحيط تل رفعت في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، استشهاد رجل وزوجته وطفلتهما من مهجري عفرين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية خلال الساعات الفائتة على قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب، والتي تخضع لسيطرة القوات الكردية، وذلك بعد انتشالهم من تحت أنقاض المنزل المتهدم جراء القصف التركي، فيما كان المرصد السوري رصد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، قصفا مدفعيا من القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بينه وأقيبة ودير جمال وصوغانكة في ناحية شيراوا، وقرية ساموقة بريف الشهباء في مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، فيما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
كان المرصد السوري رصد، في 24 فبراير/شباط،، قصفا للقوات التركية استهدف مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مطار منغ وقريتي مرعناز والمالكية بريف حلب الشمالي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

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