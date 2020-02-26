القواعد التركية تقصف بالمدفعية قرى ضمن نفوذ “قسد” في ريف حلب الشرقي

26 فبراير,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية المتمركزة في الشيخ ناصر وجب الدم، استهدف قرى جب الحمرا وبوغاز والكاوكلي بريف مدينة منبج الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
ورصد المرصد السوري عملية تسلل نفذها مقاتلوا “لواء ثوار إدلب”، صباح اليوم، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية “الكريدية” بالريف الغربي لمدينة منبج شرق حلب، فيما دارت اشتباكات عنيفة لساعات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا. كما قتل قياديا في لواء ثوار سوريا نتيجة تلك الاشتباكات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

26 فبراير,2020

الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. مسلحون مجهولون يستهدفون معارضا داخل منزله

26 فبراير,2020

بعد ساعات من استشهاد عائلة في ريف عفرين .. القوات التركية تجدد قصفها للمناطق السكنية شمال حلب

26 فبراير,2020

في أقل من 72 ساعة.. قوات النظام تسيطر على 37 منطقة في ريف إدلب.. وتتقدم في جبل الزاوية وتشرف ناريا على سهل الغاب

26 فبراير,2020

بإسناد مدفعي تركي.. الفصائل تسيطر على قرية وتقطع ناريا طريق دمشق-حلب الدولي بالقرب من سراقب