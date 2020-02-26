القواعد التركية تقصف بالمدفعية قرى ضمن نفوذ “قسد” في ريف حلب الشرقي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية المتمركزة في الشيخ ناصر وجب الدم، استهدف قرى جب الحمرا وبوغاز والكاوكلي بريف مدينة منبج الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري عملية تسلل نفذها مقاتلوا “لواء ثوار إدلب”، صباح اليوم، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية “الكريدية” بالريف الغربي لمدينة منبج شرق حلب، فيما دارت اشتباكات عنيفة لساعات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا. كما قتل قياديا في لواء ثوار سوريا نتيجة تلك الاشتباكات.