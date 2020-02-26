الانفلات الأمني يتواصل في محافظة درعا.. مسلحون مجهولون يستهدفون معارضا داخل منزله

26 فبراير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلحون مجهولون النار على منزل ناشط معارض في بلدة أم ولد بريف درعا، ما تسبب في بوقوع خسائر بشرية، يذكر أنها المرة الثانية التي تعرض لمحاولة اغتيال منذ أكثر من شهر .
وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 311، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 200، وهم:41 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 103 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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