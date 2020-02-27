مدير “المرصد السوري”: القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية استهدفت يوم أمس وأمس الأول طائرات حربية للنظام والروس.. القوات التركية أدخلت صواريخ مضادة للطيران ولكن لم تسقط أي طائرة حربية حتى الآن.. الطائرات التابعة للنظام السوري بعد استهدافها من الدفاع الجوي التركي ابتعدت عن الأجواء وحلقت الطائرات الروسية أيضاً جرى استهدافها من قبل الدفاعات الجوية التركية.

على ما يبدو أنها إشارات متبادلة ما بين الروس والأتراك.. الاستهداف مؤكد بشكل قطعي وأمس نشرنا خبرا عن دخول بطاريات دفاع جوي تركية الى داخل الاراضي السورية.. الفصائل الإسلامية والجهادية والمقاتلة بدعم من المدفعية التركية سيطرت على مدينة سراقب وخمسة قرى بالقرب من سراقب وهذا يعني بأن طريق دمشق-حلب الدولي بات مقطوعا في تلك المنطقة

اليوم هذا الطريق بات خارج العمل وهناك اشتباكات تجري جنوب سراقب للسيطرة على جوباس الواقعة أيضا بالقرب من الطريق الدولي.

في منطقة أخرى قوات النظام سيطرت على نحو 20 بلدة وقرية جنوب ادلب وريف حماة الشمالي الغربي منذ ليلة أمس حتى اللحظة وباتت تسيطر على ريف إدلب الجنوبي بشكل كامل.. أهالي هذه القرى التي تشهد عمليات عسكرية هجروا خلال الفترات السابقة وهي خالية من سكانها وهم الآن يعيشون في مناطق حدودية مع لواء إسكندرون أو مناطق الاحتلال التركي في عفرين وشمال حلب.

مدير "المرصد السوري": القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية استهدفت يوم أمس وأمس الأول طائرات حربية للنظام والروس.. مدير "المرصد السوري": القوات التركية التي دخلت الأراضي السورية استهدفت يوم أمس وأمس الأول طائرات حربية للنظام والروس.. القوات التركية أدخلت صواريخ مضادة للطيران ولكن لم تسقط أي طائرة حربية حتى الآن.. الطائرات التابعة للنظام السوري بعد استهدافها من الدفاع الجوي التركي ابتعدت عن الأجواء وحلقت الطائرات الروسية أيضاً جرى استهدافها من قبل الدفاعات الجوية التركية.على ما يبدو أنها إشارات متبادلة ما بين الروس والأتراك.. الاستهداف مؤكد بشكل قطعي وأمس نشرنا خبرا عن دخول بطاريات دفاع جوي تركية الى داخل الاراضي السورية.. الفصائل الإسلامية والجهادية والمقاتلة بدعم من المدفعية التركية سيطرت على مدينة سراقب وخمسة قرى بالقرب من سراقب وهذا يعني بأن طريق دمشق-حلب الدولي بات مقطوعا في تلك المنطقةاليوم هذا الطريق بات خارج العمل وهناك اشتباكات تجري جنوب سراقب للسيطرة على جوباس الواقعة أيضا بالقرب من الطريق الدولي.في منطقة أخرى قوات النظام سيطرت على نحو 20 بلدة وقرية جنوب ادلب وريف حماة الشمالي الغربي منذ ليلة أمس حتى اللحظة وباتت تسيطر على ريف إدلب الجنوبي بشكل كامل.. أهالي هذه القرى التي تشهد عمليات عسكرية هجروا خلال الفترات السابقة وهي خالية من سكانها وهم الآن يعيشون في مناطق حدودية مع لواء إسكندرون أو مناطق الاحتلال التركي في عفرين وشمال حلب. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 27, 2020