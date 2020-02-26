 قتلى وجرحى أتراك باستهداف جوي من قبل طائرات النظام على ريف إدلب

27 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل جنديين تركيين وجرح اثنين آخرين إثر غارة من طائرات النظام الحربية على ريف إدلب. 
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على طريق البارة – كنصفرة بجبل الزاوية، مستهدفة خلاله رتل عسكري تابع للقوات التركية، الأمر الذي أدى لاحتراق آلية تركية على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.
ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 24 فبراير/شباط، مقتل وجرح نحو 10 جنود أتراك جراء استهداف طائرات حربية تابعة للروس والنظام السوري على النقطة التركية في منطقة كنصفرة الواقعة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، كما تسبب الاستهداف بإعطاب واحتراق عدة آليات تركية أيضاً.

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