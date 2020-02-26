من بينها منظومات دفاع جوي.. تركيا تدفع بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى ريف إدلب 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، دخول رتل تعزيزات تركي يتألف من 90 عربة ويحتوي على منظومات دفاع جوي، وصلت إلى النقاط التركية المنتشرة في ريف إدلب، يذكر أن المنظومة من نوع “أتليجان” قصيرة المدى يصل مداها حتى 8 كم، ومزودة برشاش من عيار 12.7

في سياق ذلك، دخل رتل تركي من معبر خربة الجوز، مساء اليوم، يتألف من 10 مصفحات وصلت إلى نقطة اشتبرق.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 2965 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 7800 جندي تركي.