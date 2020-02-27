قوات النظام تسيطر على 20 بلدة وقرية وتستكمل سيطرتها على كامل ريف إدلب الجنوبي وجبل شحشبو وتحاصر النقطة التركية في شير مغار

رصد المرصد السوري تقدمات متسارعة تحققها قوات النظام في القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي وجبل شحشبو وسهل الغاب بالريف الحموي، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على منطقة جبل شحشبو بشكل كامل وذلك بعد سيطرتها على شهرناز وشير مغار وميدان غزال وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين وكوكبا الطويلة لتحاصر النقطة التركية في شير مغار، بالإضافة لسيطرتها على كفرعويد وكنصفرة وموزرة بجبل الزاوية، عقب ذلك سيطرة قوات النظام على كل من العنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس بسهل الغاب غرب حماة.

لترتفع تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ الأيام الثلاثة الفائتة إلى 58 بلدة وقرية (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير والشركة والعريمة وكنصفرة وكفرعويد وموزرة وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين والعنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس).