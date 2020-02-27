مدير المرصد السوري:: العملية العسكرية لقوات النظام والروس والتي بدأت في الـ 24 من الشهر الفائت، باتت بحكم الفاشلة بسبب تمكن الفصائل بدعم من القوات التركية من السيطرة على مدينة سراقب وقطع طريق دمشق – حلب الدولي

27 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري:: العملية العسكرية لقوات النظام والروس والتي بدأت في الـ 24 من الشهر الفائت، باتت بحكم الفاشلة بسبب تمكن الفصائل بدعم من القوات التركية من السيطرة على مدينة سراقب وقطع طريق دمشق – حلب الدولي، الذي يعتبر الهدف الرئيسي لعملية النظام والروس العسكرية، الآن الطريق أغلق مجدداً بعد أن كانت قوات النظام سيطرت عليه بشكل كامل بداية الشهر الجاري، ما يجري شرق إدلب يقابله تقدم متواصل لقوات النظام في جبهات أخرى، فهي تمكنت من فرضت سيطرتها الكاملة على ريف إدلب الجنوبي وجبل شحشبو وتمكنت أيضاً من السيطرة على مواقع عدة بسهل الغاب، لا نعلم إذا ما جرى مقايضة لكن في سراقب الاشتباكات كانت عنيفة جداً واستمرت منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم، نأمل أن تقرن أقوال أردوغان بالأفعال وأن يعمل على إعادة ملايين النازحيين إلى مناطقهم كي لا يبقوا مشردين عند الحدود مع لواء اسكندرون وتقوم الجندرما التركية بقتل بعضهم مثلما حدث يوم أمس، السيطرة على سراقب ستكون ورقة قوية بيد تركيا للضغط على نظام بشار الأسد.

 

العملية العسكرية لقوات النظام والروس، باتت بحكم الفاشلة بسبب تمكن الفصائل بدعم من القوات التركية من السيطرة على مدينة سراقب

مدير المرصد السوري:: العملية العسكرية لقوات النظام والروس والتي بدأت في الـ 24 من الشهر الفائت، باتت بحكم الفاشلة بسبب تمكن الفصائل بدعم من القوات التركية من السيطرة على مدينة سراقب وقطع طريق دمشق – حلب الدولي، الذي يعتبر الهدف الرئيسي لعملية النظام والروس العسكرية، الآن الطريق أغلق مجدداً بعد أن كانت قوات النظام سيطرت عليه بشكل كامل بداية الشهر الجاري، ما يجري شرق إدلب يقابله تقدم متواصل لقوات النظام في جبهات أخرى، فهي تمكنت من فرضت سيطرتها الكاملة على ريف إدلب الجنوبي وجبل شحشبو وتمكنت أيضاً من السيطرة على مواقع عدة بسهل الغاب، لا نعلم إذا ما جرى مقايضة لكن في سراقب الاشتباكات كانت عنيفة جداً واستمرت منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم، نأمل أن تقرن أقوال أردوغان بالأفعال وأن يعمل على إعادة ملايين النازحيين إلى مناطقهم كي لا يبقوا مشردين عند الحدود مع لواء اسكندرون وتقوم الجندرما التركية بقتل بعضهم مثلما حدث يوم أمس، السيطرة على سراقب ستكون ورقة قوية بيد تركيا للضغط على نظام بشار الأسد.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, February 26, 2020

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