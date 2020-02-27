بدعم جوي روسي.. قوات النظام تنفذ هجوم معاكس على سراقب.. والفصائل ومجموعات جهادية تستعيد كنصفرة ونحو 85 قتيلاً من الطرفين في القصف والمعارك العنيفة

27 فبراير,2020
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تتواصل المعارك الطاحنة على جبهات متفرقة من الريف الإدلبي، ففي ريف إدلب الشرقي رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان هجوم معاكس تنفذه قوات النظام بدعم جوي روسي على حساب الفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بقوات تركية في محاولة لاستعادة السيطرة على مدينة سراقب بعد خسارتها قبل ساعات، ووثق المرصد السوري خسائر بشرية فادحة جراء القصف والمعارك في محور سراقب خلال الساعات الفائتة، إذ قتل ما لا يقل عن 36 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، كما قتل 25 مقاتل بينهم 17 من الجهاديين.

وفي جبل الزاوية رصد المرصد السوري هجوم معاكس تنفذه الفصائل ومجموعات جهادية على محوري كنصفرة وموزرة بعد أن سيطرة قوات النظام على القريتين خلال الساعات الفائتة، حيث تمكنت الفصائل من استعادة السيطرة على كنصفرة وسط اشتباكات عنيفة تشهدها المنطقة، تترافق مع قصف جوي وبري مكثف، ووثق المرصد السوري مقتل 9 عناصر من قوات النظام والمليشيات الموالية لها في جبل الزاوية وجبل شحشبو خلال الساعات القليلة الفائتة، فيما قتل 14 مقاتل بينهم 10 من الجهاديين خلال الفترة ذاتها.

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