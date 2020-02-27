اجتماع جديد بين الوفدين الروسي والتركي حول إدلب

عقد في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الأربعاء، اجتماع جديد بين الجانبين الروسي والتركي حول الوضع في إدلب بسوريا.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية بأن المناقشات ستتواصل غدا الخميس.

يذكر أن الجولة الأولى من المناقشات الروسية – التركية حول إدلب جرت في الفترة بين 8-10 فبراير الجاري، والجولة الثانية في موسكو في الفترة بين 17 و18 فبراير، وذلك على خلفية التصعيد في شمال غربي سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أن المناقشات حول إدلب لم تسفر بعد عن “نتيجة مرضية”، مؤكدا استعداد تركيا لإطلاق عملية عسكرية في سوريا، الأمر الذي وصفه الكرملين بأنه “أسوأ سيناريو”.

وأشارت موسكو إلى أن تركيا لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها التي قطعتها على نفسها بشأن إدلب، بموجب اتفاق سوتشي.

جدير بالذكر أن الوفد الروسي إلى المناقشات حول إدلب يضم كلا من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف وسيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع.

أما الوفد التركي، فيترأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال.

المصدر: روسيا اليوم

الآراء المنشورة في هذه المادة تعبر عن راي صاحبها ، و لاتعبر بالضرورة عن رأي المرصد.