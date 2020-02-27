مدير”المرصد السوري”: تطورات متسارعة جداً في الملف الإدلبي بعد سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من “القوات التركية” على مدينة سراقب وقطع طريق دمشق – حلب الدولي بعد أن سيطرت عليه قوات النظام بدعم روسي قبل أسابيع، في الجانب الآخر كان هناك تقدم لقوات النظام والسيطرة على المنطقة الواقعة ما بين معرة النعمان وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحاصرة نقطة تركية جديدة وهي أكبر نقطة تركية في شير مغار والتي تقع في شمال غرب محافظة حماة، قوات النظام سيطرت على نحو 20 بلدة وقرية خلال الساعات الفائتة ليرتفع عدد القرى والبلدات التي سيطرت عليها خلال الأيام الـ 3 الفائتة إلى نحو 60 بلدة وقرية، في المقابل هناك اشتباكات وهجوم مضاد للفصائل الجهادية والمقاتلة في جبل الزاوية، تقدم الفصائل المقاتلة والجهادية في سراقب هي رسالة تركية للروس “عندما نتحرك بجدية نستطيع قلب الموازين” وتقدم قوات النظام في جنوب إدلب رسالة روسية لتركيا “نقاط المراقبة التركية تُحاصر في أي لحظة”، القوات التركية أدخلت منظومة دفاع جوي إلى داخل الأراضي السورية ومنذُ الأمس حتى اللحظة لم نشاهد طائرات النظام تُحلق في محافظة إدلب.

تطورات متسارعة جداً في الملف الإدلبي بعد سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من "القوات التركية" على مدينة سراقب مدير"المرصد السوري": تطورات متسارعة جداً في الملف الإدلبي بعد سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من "القوات التركية" على مدينة سراقب وقطع طريق دمشق – حلب الدولي بعد أن سيطرت عليه قوات النظام بدعم روسي قبل أيام، في الجانب الآخر كان هناك تقدم لقوات النظام والسيطرة على المنطقة الواقعة ما بين معرة النعمان وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي ومحاصرة نقطة تركية جديدة وهي أكبر نقطة تركية في شير مغار والتي تقع في شمال غرب محافظة حماة، قوات النظام سيطرت على نحو 20 بلدة وقرية خلال الساعات الفائتة ليرتفع عدد القرى والبلدات التي سيطرت عليها خلال الأيام الـ 3 الفائتة إلى نحو 60 بلدة وقرية، في المقابل هناك اشتباكات وهجوم مضاد للفصائل الجهادية والمقاتلة في جبل الزاوية، تقدم الفصائل المقاتلة والجهادية في سراقب هي رسالة تركية للروس "عندما نتحرك بجدية نستطيع قلب الموازين" وتقدم قوات النظام في جنوب إدلب رسالة روسية لتركيا "نقاط المراقبة التركية تُحاصر في أي لحظة"، القوات التركية أدخلت منظومة دفاع جوي إلى داخل الأراضي السورية ومنذُ الأمس حتى اللحظة لم نشاهد طائرات النظام تُحلق في محافظة إدلب. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 27, 2020