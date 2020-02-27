القوات التركية تجدد قصفها الصاروخي على مناطق نفوذ القوات الكردية مستهدفة 7 قرى شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً تنفذه القوات التركية منذ الصباح على أماكن في قرى وردية وجبل نايف وسد الشهباء وسموقة وحليصة ووردية وحسية الواقعة بالقطاع الشمالي من الريف الحلبي والخاضعة لنفوذ القوات الكردية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية المتمركزة في الشيخ ناصر وجب الدم، استهدف قرى جب الحمرا وبوغاز والكاوكلي بريف مدينة منبج الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

فيما كان المرصد السوري رصد عملية تسلل نفذها مقاتلوا “لواء ثوار إدلب”، صباح الأمس، على مواقع الفصائل الموالية لتركيا في قرية “الكريدية” بالريف الغربي لمدينة منبج شرق حلب، ودارت اشتباكات عنيفة لساعات أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الفصائل الموالية لتركيا. كما قتل قياديا في لواء ثوار سوريا نتيجة تلك الاشتباكات