القوات التركية تتمكن من فك الحصار عن 3 نقاط محدثة بمنطقة سراقب.. وقوات النظام تقترب من السيطرة الكاملة على سهل الغاب شمال غرب حماة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات جديدة للفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بقوات تركية في منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي، حيث تمكنت من فرض سيطرتها على قريتي تربنة غرب سراقب وشابور جنوب غرب المدينة، لينفك بذلك الحصار عن 3 نقاط تركية محدثة في الجهات الشمالية والغربية والجنوبية لمدينة سراقب، فيما تسعى الفصائل والقوات التركية لفك الحصار على النقطة الرابعة الواقعة شرق مدينة سراقب، وبذلك، ترتفع تعداد المناطق التي استعادة الفصائل السيطرة عليها بدعم تركي مكثف إلى 9، وهي: النيرب ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وسراقب وترنبة وشابور.

على صعيد متصل علم المرصد السوري أن الفصائل والجهاديين استعادوا السيطرة على الموزرة بجبل الزاوية بعد استعادتهم كنصفرة، في الوقت الذي تقدمت فيه قوات النظام مجدداً ضمن سهل الغاب شمال غرب حماة، وفرضت سيطرتها على قريتي طنجرة والقاهرة، وبذلك تقترب قوات النظام من فرض سيطرتها على كامل منطقة سهل الغاب.

وبلغ تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ الأيام الثلاثة الفائتة 58 بلدة وقرية، وهي: (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير والشركة والعريمة وكفرعويد وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين والعنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس وطنجرة والقاهرة).