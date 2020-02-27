مدير”المرصد السوري”: سراقب بالكامل تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية، جميع الفصائل شاركت دون استثناء بعملية السيطرة على سراقب من النظام السوري، الآن نستطيع القول أن طريق حلب – دمشق الدولي خارج عن العمل لا تستطيع قوات النظام والقوات الروسية ولا المدنيين المتنقلين ضمن مناطق النظام من سلوك هذا الطريق، هناك تقدم جنوب وشمال سراقب للفصائل المقاتلة والجهادية، الطائرات الروسية هي التي تنفذ غارات جوية فقط، لايوجد للنظام استهدافات جوية منذُ الأمس بعد استهداف طائرات النظام من الدفاعات التركية، لم تصبها ولكن أبعدتها عن محور العمليات.

هناك تقدم للنظام وسيطرته على على 20 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي الغربي خلال الساعات الفائتة، وهناك اشتباكات عنيفة تدور في جبل الزاوية، الفصائل استعادت بلدة كنصفرة في جبل الزاوية التي سيطرت عليها قوات النظام منتصف ليل أمس، نقطتي مراقبة تركية في محيط سراقب فُك الحصار عنهما ولكن في المقابل جرى حصار أكبر نقطة مراقبة تركية والتي تقع في منطقة شير مغار عند الحدود الإدارية بين محافظتي إدلب وحماة، كل المناطق التي تحدثنا عنها فُرغت من السكان نتيجة العملية العسكرية الروسية وعملية النظام، اليوم كان هناك قصف لقوات النظام على مدينة إدلب أدى لاستشهاد 4 مدنيين من عائلة واحدة.