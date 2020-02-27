ضربات جوية جديدة تستهدف القوات التركية بشكل مباشر في جبل الزاوية وتخلف خسائر بشرية

27 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات حربية لنقطة تركية في منطقة بليون بجبل الزاوية في الريف الإدلبي، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى في صفوف الجنود الأتراك ومعلومات عن مقتل عدد منهم، على صعيد متصل تستمر المعارك العنيفة في محيط مدينة سراقب، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث يحاول الأخيرة معاودة السيطرة على مدينة سراقب، بينما تحاول الفصائل التقدم في محيط المدينة بإسناد مدفعي تركي مكثف، وسط تمكنها من التقدم في جوباس وداديخ جنوب سراقب، كذلك رصد المرصد السوري تنفيذ طائرات حربية روسية لغارات الضربات الجوية على مدينة سراقب ومحاور القتال بمحيطها.

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