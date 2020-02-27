القوات التركية ونظيرتها الروسية تسير دورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية شمال الحسكة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دورية مشتركة جديدة جرى تسيرها من قبل القوات الروسية ونظيرتها التركية في ريف الدرباسية، حيث انطلقت 4 عربات روسية ومثلها تركية من منطقة شيريك الحدودية مع تركيا وتجولت الدورية في قرى دليك وملك وظهر العرب وكسرى وقيروان وتعلك وكركوند وهاجوغلي وعطيشان وقرمانية قبل أن تعود إلى شيريك، ورافقت الدورية مروحيات روسية حلقت على علو منخفض في أجواء المنطقة.

فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 24 من الشهر الجاري، تسيير القوات التركية والروسية لدورية مشتركة في ريف مدينة عين العرب (كوباني) الغربي، حيث انطلقت الدورية المؤلفة من 4 آليات روسية ومثلها تركية من قرية آشمة وجابت قرى جارقلي فوقاني وقران وديكمداش وخورخوري وبوبان وسفتك ومنطقة الإذاعة وسوسان وقولة وقراقوي وبيندر ومشكو وجبنة وجارقلي فوقاني قبل أن تعود إلى آشمة مجدداً، فيما رافقت الدورية مروحيتين روسيتين حلقتا في أجواء المنطقة.

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية

عدسة المرصد السوري ترصد تسيير القوات الروسية ونظيرتها التركية لدورية مشتركة جديدة في ريف الدرباسية Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 27, 2020