مدير “المرصد السوري”: سراقب تحت السيطرة الكاملة لـ الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من “القوات التركية”، قوات النظام بدعم من الطائرات الروسية فشلت من التقدم باتجاه أجزاء من سراقب، الفصائل المقاتلة والجهادية تقاتل على جبهتين، جبهة شمال سراقب، وجبهة جنوب سراقب، الفصائل المدعومة من قبل “القوات التركية” تمكنت من فك الحصار عن 3 نقاط مراقبة محدثة وليست نقاط مراقبة أساسية، تم قطع طريق حلب – دمشق الدولي من جديد، طائرات النظام لاتحلق الطائرات الروسية هي التي تقصف بسبب وجود منظومة دفاع جوي أدخلتها “القوات التركية” قبل يومين، العملية في سراقب حتى اللحظة محسومة لصالح المقاتلين والجهاديين، الأتراك هم قالوا أنهم ساندوا بالمدفعية بكثافة تمهيداً لتقدم الفصائل المقاتلة المعارضة السورية والفصائل الجهادية والسيطرة على سراقب، أردوغان قال أنه يعمل على فك الحصار عن نقاط المراقبة التركية، نحن ما يعنينا ليس فك الحصار عن نقاط المراقبة التركية بل عودة مئات آلاف المدنيين الذين هُجروا من سراقب ومناطق سورية أُخرى سيطرت عليها قوات النظام خلال الأسابيع الفائتة، هناك 36 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وهناك 25 قتيلا من الفصائل بينهم 17 من الجهاديين على الأقل في مدينة سراقب، في جبهة اُخرى مشتعلة في جبل الزاوية هناك 9 قتلى من قوات النظام و14 قتيلا من الفصائل والمجموعات الجهادية، قوات النظام سيطرت على كامل ريف إدلب الجنوبي وعلى سهل الغاب باستثناء بعض القُرى تفصل قوات النظام من السيطرة على كامل محافظة حماة للمرة الأولى منذُ علم 2011

مدير "المرصد السوري": سراقب تحت السيطرة الكاملة لـ الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من "القوات التركية" مدير "المرصد السوري": سراقب تحت السيطرة الكاملة لـ الفصائل المقاتلة والجهادية بدعم من "القوات التركية"، قوات النظام بدعم من الطائرات الروسية فشلت من التقدم باتجاه أجزاء من سراقب، الفصائل المقاتلة والجهادية تقاتل على جبهتين، جبهة شمال سراقب، وجبهة جنوب سراقب، الفصائل المدعومة من قبل "القوات التركية" تمكنت من فك الحصار عن 3 نقاط مراقبة محدثة وليست نقاط مراقبة أساسية، تم قطع طريق حلب – دمشق الدولي من جديد، طائرات النظام لاتحلق الطائرات الروسية هي التي تقصف بسبب وجود منظومة دفاع جوي أدخلتها "القوات التركية" قبل يومين، العملية في سراقب حتى اللحظة محسومة لصالح المقاتلين والجهاديين، الأتراك هم قالوا أنهم ساندوا بالمدفعية بكثافة تمهيداً لتقدم الفصائل المقاتلة المعارضة السورية والفصائل الجهادية والسيطرة على سراقب، أردوغان قال أنه يعمل على فك الحصار عن نقاط المراقبة التركية، نحن ما يعنينا ليس فك الحصار عن نقاط المراقبة التركية بل عودة مئات آلاف المدنيين الذين هُجروا من سراقب ومناطق سورية أُخرى سيطرت عليها قوات النظام خلال الأسابيع الفائتة، هناك 36 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وهناك 25 قتيلا من الفصائل بينهم 17 من الجهاديين على الأقل في مدينة سراقب، في جبهة اُخرى مشتعلة في جبل الزاوية هناك 9 قتلى من قوات النظام و14 قتيلا من الفصائل والمجموعات الجهادية، قوات النظام سيطرت على كامل ريف إدلب الجنوبي وعلى سهل الغاب باستثناء بعض القُرى تفصل قوات النظام من السيطرة على كامل محافظة حماة للمرة الأولى منذُ علم 2011 Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 27, 2020