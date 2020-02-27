الاستهدافات تتواصل في محافظة درعا عبر اغتيال مقاتل سابق من الفصائل بانفجار في مدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عملية اغتيال جديدة شهدتها محافظة درعا خلال الساعات الفائتة، حيث قضى مقاتل سابق من الفصائل جراء انفجار عبوة ناسفة في درعا البلد بمدينة درعا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الشخص المستهدف لم يكن المقاتل السابق بل كان قيادي سابق لدى فصيل “لواء التوحيد”، وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 315، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 201، وهم:41 مدنيا بينهم 4 مواطنات و3 أطفال، إضافة إلى 103 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و35 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.