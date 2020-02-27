مقتل شخص من “المقاومة السورية لتحرير الجولان” باستهداف طائرة إسرائيلية لسيارته في ريف القنيطرة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد ظهر اليوم الخميس، استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة لسيارة عند المدخل الجنوبي لبلدة حضر الواقعة بريف القنيطرة، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن الاستهداف جرى لسيارة شخص من “المقاومة السورية لتحرير الجولان” الأمر الذي أدى لمقتله، وكان المرصد السوري وثق في الـ 24 من الشهر الجاري، خسائر بشرية جراء القصف الإسرائيلي على مواقع جنوب العاصمة دمشق، حيث قتل 6 أشخاص على الأقل هم: فلسطينيان اثنان من حركة الجهاد الإسلامي، و4 من القوات الموالية لإيران أحدهم من الجنسية السورية بينما لم تعرف هوية البقية حتى اللحظة، قتلوا جميعاً جراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفت منتصف الليل، مواقعاً لحركة الجهاد الإسلامي والحرس الثوري الإيراني جنوب العاصمة دمشق على بعد كيلومترات قليلة من مطار دمشق الدولي.