مقتل 3 جنود أتراك وجرح آخرين وإعطاب وتدمير عدة آليات.. حصيلة استهداف طائرات النظام الحربية لنقطة تركية في جبل الزاوية

27 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 3 جنود أتراك على الأقل وإصابة عدد آخر منهم بجراح متفاوتة، وذلك جراء غارات جوية نفذتها طائرات النظام الحربية على نقطة عسكرية تابعة للقوات التركية في منطقة بليون بجبل الزاوية في ريف إدلب، ولا يزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود بعض الجرحى في حالات خطرة، كما تسبب الاستهداف بإعطاب وتدمير عدة آليات عسكرية، فيما كان المرصد السوري وثق يوم أمس الأربعاء، مقتل جنديين أتراك جراء قصف جوي لطيران النظام الحربي على موقع للقوات التركية في ريف إدلب، كذلك رصد المرصد السوري يوم أمس قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على طريق البارة – كنصفرة بجبل الزاوية، مستهدفة خلاله رتل عسكري تابع للقوات التركية، الأمر الذي أدى لاحتراق آلية تركية على الأقل، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

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