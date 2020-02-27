الكرملين يتجاهل فكرة عقد لقاء بين بوتين وأردوغان لبحث الوضع في إدلب

قال الكرملين يوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطط للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الخامس من مارس آذار لبحث الوضع في منطقة إدلب بسوريا، وذلك على الرغم من تصريحات أردوغان التي ترجح عقد مثل هذا اللقاء.

وقال أردوغان يوم الأربعاء إن من المرجح أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن إدلب.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”بوتين لديه خطط عمل أخرى ليوم الخامس من مارس“.

المصدر:رويترز