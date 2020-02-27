للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.. عملية تبادل جديدة بين قوات النظام والفصائل في الريف الحلبي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تبادل جرت بين قوات النظام والفصائل في الريف الحلبي، حيث شهد معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة الطرفين شمال شرق حلب بالقرب من مدينة الباب، عملية تبادل جرى خلالها تسليم قوات النظام لأسيرين اثنين من قواته بالإضافة لجثة أحد عناصره كان قد قتل خلال المعارك الأخيرة، مقابل تسلم فصائل “الجيش الوطني” لمواطنة وطفلة كانتا معتقلتين عند أجهزة النظام الأمنية.

فيما كان المرصد السوري رصد في الـ 21 من الشهر الجاري، عملية تبادل بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام بالقرب من بلدة عينجارة بريف حلب الغربي، حيث جرى تسليم قوات النظام جثة تعود لمقاتل من المسلحين الموالين لإيران، مقابل مقاتلين اثنين من الفصائل جرى أسرهما في أحد المعارك بريف حلب خلال الأيام الفائتة، ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة هو هوية المقاتلين فيما إذا كانا من هيئة تحرير الشام أو فيلق الشام المقرب من تركيا.