بإسناد من المدفعية التركية.. الفصائل ومجموعات جهادية تواصل تقدمها في محيط سراقب وتسيطر على قرى جديدة

لا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة في محاور بريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية مدعمة بتركية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في إطار الهجوم المتواصل للأول على قرى بمحيط سراقب، حيث رصد المرصد السوري سيطرة الفصائل بإسناد من المدفعية التركية على قريتي داديخ وكفربطيخ، وسط معارك طاحنة في محور جوباس، إذ تستميت قوات النظام بصد الهجوم العنيف، وبذلك، ترتفع تعداد المناطق التي استعادة الفصائل السيطرة عليها بدعم تركي مكثف إلى 11، وهي: النيرب ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وسراقب وترنبة وشابور ودادريخ وكفربطيخ، في حين تترافق الاشتباكات أيضاً مع قصف جوي متواصل من قبل طائرات النظام والروس.

وبلغ تعداد المناطق التي خضعت لسيطرة قوات النظام خلال الـ الأيام الثلاثة الفائتة 58 بلدة وقرية في كل من إدلب وحماة، وهي: (جبالا ومعرتماتر وسطوح الدير وبعربو وأرينبة والشيخ دامس وحنتوتين والركايا وتل النار وكفرسجنة والشيخ مصطفى والنقير ومعرزيتا ومعرة حرمة وأم الصير ومعرة الصين وبسقلا وحاس وكفرنبل وحزارين وكورة وسحاب ودير سنبل وترملا والدار الكبيرة وجبين وحسانة والفقيع وكرسعا والويبدة والصهرية والفطيرة والملاجة وكفرموس وفليفل وسفوهن وكوكبا القصيرة وكوكبا الطويلة وأم نير والشركة والعريمة وكفرعويد وشير مغار وميدان غزال وشهرناز وحورتا والديرونة وجرن وراشا وشولين والعنكاوي وقليدين والحويجة والحواش والعمقية وجسر بيت راس وطنجرة والقاهرة).

رابط الدقة العالية لخريطة توزع القوى والصراع في شمال غرب سوريا::