7 شهداء حصيلة قصف طائرات روسيا وقوات النظام على محافظة إدلب خلال اليوم الخميس

27 فبراير,2020
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وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي والبري على محافظة إدلب، حيث ارتفع تعداد الشهداء الذين قضوا اليوم الخميس إلى 7، وهم: رجل وزوجته واثنان من أطفالهما جراء قصف صاروخي لقوات النظام على مدينة إدلب، واثنان جراء قصف بري من قبل قوات النظام على مدينة بنش، وطفل نازح من كفرنبل جراء قصف جوي لطائرات حربية روسية على أطراف مدينة إدلب، فيما لا يزال تعداد الشهداء مرشح للارتفاع نظراً لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

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