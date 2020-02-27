78 قضوا أمس بينهم 37 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و41 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 8 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الأربعاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد 4 مدنيين بينهم مواطنة جراء قصف جوي روسي على قرية أرنبة جنوب مدينة إدلب.

وفي محافظة حلب استشهد رجل وزوجته وطفلتهما من مهجري عفرين جراء قصف صاروخي نفذته القوات التركية على قرية عقيبة الواقعة بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب

وقتل قيادي في “لواء ثوار إدلب” المنضوي ضمن قسد في اشتباكات مع الفصائل الموالية لتركيا بمحور قرية “الكريدية” بالريف الغربي لمدينة منبج شرق حلب.

كذلك قتل ضابط في قوات النظام جراء قصف تركي على قرية “عبدي كوي” في ريف تل أبيض شمال الرقة

أيضاً قتل جنديين تركيين وجرح اثنين آخرين إثر غارة من طائرات النظام الحربية على ريف إدلب.

كما قتل 5 مقاتلين من الفصائل جراء قصف جوي روسي استهدف آلية لهم في منطقة كفرعويد بريف إدلب الجنوبي

بينما قتل 36 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء اشتباكات مع الفصائل والجهاديين بريفي حماة وإدلب

في حين قضى وقتل 25 مقاتلين (8 من الفصائل و17 من الجهاديين) جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام في حماة وإدلب