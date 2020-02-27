مدير “المرصد السوري”: خلال 3 أيام تمكنت قوات النظام من السيطرة على 58 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي ولم يتبق لقوات النظام سوى عدة قرى للسيطرة الكاملة على محافظة حماة.. وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور كبرى المدن التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.. في الطرف الآخر كان هناك تقدما للفصائل على عدة قرى في محيط سراقب بعد سيطرتها على المدينة وقطع طريق دمشق-حلب الدولي.. كما قتل 3 جنود أتراك بقصف جوي لقوات النظام على جبل الزاوية.. عشرات البلدات والقرى أفرغت من سكانها إلى ريف إدلب الشمالي وعفرين.. هناك مأساة إنسانية.. كما شاهدنا في عفرين شخص يشتري منزلا من قائد فصيل كما يجري بيعه إلى آخرين.. وهناك عشرات العائلات تفترش العراء في إعزاز وإدلب.. كما أن أعداد النازحين في ارتفاع حيث وصلت إلى مليوني مهجر منذ ديسمبر الفائت وحتى اللحظة.. وما يزال هناك من يقول أنه يحتمي بسيده التركي والآخر يحتمي بسيده الروسي وكأن الشعب السوري أصبح مقسما ما بين الموالين لأردوغان وآخرين موالين لبوتين وإيران.. مدينة سراقب ومحيطها تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية.. والقوات التركية تمكنت من فك الحصار على 3 نقاط مراقبة تركية محدثة في محيط سراقب.

مدير "المرصد السوري": خلال 3 أيام تمكنت قوات النظام من السيطرة على 58 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي مدير "المرصد السوري": خلال 3 أيام تمكنت قوات النظام من السيطرة على 58 بلدة وقرية في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي ولم يتبق لقوات النظام سوى عدة قرى للسيطرة الكاملة على محافظة حماة.. وبذلك تقترب من مدينة جسر الشغور كبرى المدن التي لا تزال تحت سيطرة المعارضة في محافظة إدلب.. في الطرف الآخر كان هناك تقدما للفصائل على عدة قرى في محيط سراقب بعد سيطرتها على المدينة وقطع طريق دمشق-حلب الدولي.. كما قتل 3 جنود أتراك بقصف جوي لقوات النظام على جبل الزاوية.. عشرات البلدات والقرى أفرغت من سكانها إلى ريف إدلب الشمالي وعفرين.. هناك مأساة إنسانية.. كما شاهدنا في عفرين شخص يشتري منزلا من قائد فصيل كما يجري بيعه إلى آخرين.. وهناك عشرات العائلات تفترش العراء في إعزاز وإدلب.. كما أن أعداد النازحين في ارتفاع حيث وصلت إلى مليوني مهجر منذ ديسمبر الفائت وحتى اللحظة.. وما يزال هناك من يقول أنه يحتمي بسيده التركي والآخر يحتمي بسيده الروسي وكأن الشعب السوري أصبح مقسما ما بين الموالين لأردوغان وآخرين موالين لبوتين وإيران.. مدينة سراقب ومحيطها تحت سيطرة الفصائل المقاتلة والجهادية.. والقوات التركية تمكنت من فك الحصار على 3 نقاط مراقبة تركية محدثة في محيط سراقب. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Thursday, February 27, 2020