استمرار الانفلات الأمني في مناطق “قسد”.. مسلحون يقتلون مواطنا في ريف دير الزور 

27 فبراير,2020
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قُتل مواطن نازح في قرية درنج بريف دير الزور الشرقي، بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في محل تجاري ضمن القرية.
ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 447 شخص.
ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 145 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 298 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.

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